Maden Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif Alt Komisyonda

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda, ilk olarak Alt Komisyon için Başkanlık seçimi yapıldı. Alt Komisyon Başkanlığına, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu seçildi.

Çolakoğlu, komisyonun çalışmalarına sektördeki sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin görüşlerini alarak başlayacağını söyledi.

Bunun üzerine söz alan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Maden Kanunu'nun 1985 yılında yasalaştığını ve o tarihten bu yana birçok önemli değişiklik yapılan bu yasanın artık sektörün sorunlarına çözüm getirmediğini söyledi. Emiroğlu, "Yapılacak değişikliğin yeni yamalar oluşturacağını ve sektörün gelişimine katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Temel önerimiz, sektörün görüşleri de alınarak yeni bir kanun yapılması ve sektörün hak ettiği düzeye ulaşmasının sağlanmasıdır." diye konuştu.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, kanundaki maddeler içerisinde bazı uyumsuzluklar oluşmaya başladığını dile getirerek, değişiklik yerine sektörün tüm bileşenlerinin kamu kurum temsilcileriyle kanunu yeniden ele alarak sektörün önünü açacak bir yasa haline getirilmesi gerektiğini savundu.

TOBB Madencilik Meclisi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunus Şahin, 45 yıldır mesleğin içerisinde biri olarak kanundaki değişiklikleri takip etmekte zorlandığını ifade ederek, TOBB olarak eski kanunda değişiklik yerine yeni bir kanun hazırlanmasını önerdiklerini anlattı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, bu değişiklik teklifinin geri çekilmesini istedi. Değişiklik teklifinin ülke ekonomisine önemli bir katkı getirmeyeceğini, kanunun uluslararası standartlara göre yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Alan, "20 bin jeoloji mühendisini ilgilendiren bu yasa, kimsenin görüşleri alınmadan buraya getirildi." dedi.

Altın Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Yücel ise söz konusu kanunun, uluslararası normlara uygun olmadığını ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Ceza tutarları çok yüksek"

Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Koruç, güncel konuları ele alacak yeni bir kanun hazırlanması gerektiğini kaydetti.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, yerli ham petrolün fiyatlandırılmasına yönelik değişiklik maddesinin, ilgili tarafların katılımı ve kamu kurumlarının hakemliğinde bir araya gelinerek ele alınmasını önerdi. Daha sonra bunun kanun teklifi halinde komisyona getirilmesi gerektiğini belirten Yelmenoğlu, bu konuda uluslararası piyasanın dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Yelmenoğlu, "Yerli ham petrolün fiyatlandırılmasına yönelik ilgili taraflar, TÜPRAŞ Rafinerisi, Star Rafinerisi, ilgili kamu kurumlarımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK ile bir araya gelip değişiklik önerisini sizlere sunabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanı İmran Okumuş, 2005 yılından sonra kesilen para cezalarının affına yönelik bir maddenin teklife eklenmesini istedi.

Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Niyazi İlter, değişiklik teklifindeki ceza tutarlarının çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, "EPDK LPG ruhsatı vermiyor. 01.01.2005'ten önce akaryakıt istasyonu ruhsatı olan istasyonlara bir defaya mahsus LPG lisansı eklenmesi istiyoruz." dedi.

Türkiye LPG Derneği Genel Sekreteri Cem Önce ise teklifte LPG kaçakçılığına ilişkin net bir tanım bulunmadığını, sorumlu müdür uygulamasının sektörde problemlere neden olduğunu, ayrıca para cezalarının peşin ödenmesine yönelik değişiklik teklifinin doğru olmadığını belirtti.

Anadolu LPG ve Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Koordinatörü Mehmet Yurt ise teklifle, hasılat miktarları farklı olmasına rağmen bütün firmalara aynı ceza miktarlarının getirilmek istenmesini eleştirdi. Yurt, "Bu miktarlar tekrar düzenlenmeli, hasılata göre ceza verilmeli. Öte yandan teklifle kesinleşmeyen cezaların da tahsil edilmesinin önü açılıyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Komisyon, öğleden sonraki ikinci oturumda teklifi görüşecek.

Kaynak: AA