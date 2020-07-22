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Maden, jeoloji, cevher hazırlama mühendisi adaylarına burs

Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cehver hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık asgari ücret tutarı üzerinden karşılıksız burs verilecek.

Maden, jeoloji, cevher hazırlama mühendisi adaylarına burs
22.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:36

Üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cehver hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık asgari ücret tutarı üzerinden karşılıksız burs verilecek. 

Maden sektörünün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip mühendisler yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren başarılı öğrencilerin bu bölümleri seçmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan burs projesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu'nu oluşturan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile YÖK işbirliğinde hayata geçirilecek.

Buna göre; sınavda ilk 50 bine girenlere aylık 2,104 lira, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara aylık 1,052 lira, 65 bin ile 80 bin arasına girenlere de aylık 701 lira karşılıksız burs verilecek.Her eğitim ve öğretim yılı başında rakamlar güncellenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 not ortalaması istenecek. Bunun altında kalan öğrencilerin bursu kesilecek.TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, üniversite öğrencileri için oluşturdukları ve bu seneden itibaren uygulanmaya konulacak olan burs projesinin önemine değindi. 2020-2021 eğitim öğretim-dönemi için ayırdıkları toplam burs bütçesinin 1 milyon lira olduğunu belirten Dinçer, " Hem enerji hem de hammadde olması nedeniyle madencilik faaliyetleri bütün sektörler için çok stratejik bir noktada bulunmaktadır. Ülkelerin gelişimi ekonomik büyüklükleri üzerinde de doğrudan etkisi bulunmaktadır. Türkiye maden zengini bir ülke ve buradaki gücümüzü yükseltmek ve daha katma değerli bir hale getirmek için geleceğimizi oluşturacak gençlere destek olmamız gerekmekte. Çünkü biz biliyoruz ki; daha iyi, daha yeni, daha yenilikçi bir madenciliği genç nesil inşa edecek. Kamuda, özel sektörde veya üniversitelerde madencilik üzerine çalışacak olan gençler, hem işin niteliğini, hem de çapını ve verimliliğini artıracak. Uygulamaya koyduğumuz burs projesi ile yeni neslin önüne son derece güçlü bir kapı açtığımız gibi, sektörümüzü de onların varlığıyla daha parlak bir hale getirmenin altyapısını oluşturuyoruz. Biz bu adımla günü kurtarmayı değil, geleceği bugünden inşa etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

ODTÜ, İTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül gibi bilinen eğitim kurumlarının da aralarında yer aldığı 20 üniversitede, 14 maden, 10 jeoloji ve 1 cevher hazırlama mühendisliği bölümü bulunuyor. 


Kaynak: DHA

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