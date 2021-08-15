Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı

Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait maden işletmesine silahlı baskın yapıp, çalışanları tehdit eden iki kişi jandarma tarafında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait maden işletmesine silahlı baskın yapıp, çalışanları tehdit eden iki kişi jandarma tarafında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede Koza Altın İşletme Maden A.Ş. ye ait işletmeye gece saatlerinde gelen silahlı kişiler çalışanları etkisiz hale getirerek, işletmenin faaliyetlerini durdurması yönünde tehditte bulundukları ileri sürüldü. Daha sonra jandarmanın başlattığı araştırma sonunda kimlikleri tespit edilen Z.A ve E.A. isimli kişi şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemeye tarafından tutuklandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı
Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Demet Akalın Eser Yenenler Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:06:40. #1.16#

title