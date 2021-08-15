Maden işletmesini basan şüpheliler tutuklandı

Giresun'un Alucra ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait maden işletmesine silahlı baskın yapıp, çalışanları tehdit eden iki kişi jandarma tarafında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.