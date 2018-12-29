Maden İşletmelerinde İş Güvenliği Ekipmanları İçin Yerli Üretimin Adresi: Comidat

2000 yılından günümüze Yeraltı ve Açıkocak maden işletmelerinin her kademesinde kazandığımız deneyim ile Maden İşletmelerinin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözümlerini iyi bilen bir ekip tarafından geliştirilen ürünler ile Maden İşletmelerine Yerli, Kaliteli, Uygun Fiyatlı ürünler üreten COMİDAT İzmir merkezli İş Güvenliği Ekipmanları Geliştiren ve Üreten bir firmadır.

Misyonumuz; Özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarını gidermek, finansal sorunlar ile boğuşan işletmelerin İş Güvenliği Ekipmanları'na uygun fiyat ve ödeme koşulları ile ulaşmasını sağlamaktır. İşletmenizin ihtiyacı olan Haberleşme Sistemleri, Personel Takip Sistemleri, Yaşam Hatları, Madenci Baş Lambaarı %100 Türk Malı olarak bizim tarafımızdan üretilir. Size maliyeti mi? BugüÖzellikle maden işletmeleri ile ilgili olarak, işletme projeleri hazırlanması, faliyet haritalarının yapımı, yeraltı maden işletmeleri için ilerleme yönlendirme ve takip işlemlerinin yapımı, hafriyat projelendirme ve kazı-dolgu kübaj hesaplarının yapılması ana çalışma konularımızdır.