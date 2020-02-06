Maden işçisinin derede cesedi bulundu
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Maden işçisinin derede cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maden inşaatında çalışan işçi, toprak kayması sonucu düştüğü derede 1.5 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti.

06.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:20
Maden işçisinin derede cesedi bulundu

'nın ilçesinde maden inşaatında çalışan işçi, toprak kayması sonucu düştüğü derede 1.5 kilometre sürüklenerek hayatını kaybetti.


Olay Tüfekçikonak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden inşaatında çalışan Hurşit Kurşun, toprak kayması neticesinde dereye düştü. Kurşun akıntıya kapılarak 1,5 kilometre sürüklendikten sonra bir ağaç dalına takılı kaldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni muhtar Şahamettin Aykul tarafından bulundu. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Dereden çıkarılan Hurşit Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cesedi savcının incelemesinin ardından cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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