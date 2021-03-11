Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)
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Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

11.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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