Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)
11.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN