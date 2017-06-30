Maden İşçisi Beşiktaş Formasıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Maden işçisi Beşiktaş formasıyla son yolculuğuna uğurlandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren iki çocuk babası 30 yaşındaki maden işçisi Serkan Cansızoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Acılık Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Dün öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde -170 kotunda meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Serkan Cansızoğlu isimli maden yaşamını yitirmişti. Tabutunun üzerine çok sevdiği Beşiktaş forması konulan maden işçisi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını İl Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Yapılan duaların ardından maden işçisinin cenazesi defnedilmek üzere Ontemmuz Mezarlığına götürüldü.

İşçinin 3 yıl önce KPSS ile kurumda işe başladığı öğrenildi.