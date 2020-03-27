Maden işçilerine koronavirüs önlemleri TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bulunduğu Zonguldak'ta, maden ocaklarında çalışan işçilerin koronavirüsten korunması için önlemler alınıyor.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bulunduğu Zonguldak'ta, maden ocaklarında çalışan işçilerin koronavirüsten korunması için önlemler alınıyor. Vali Erdoğan Bektaş, madenciler için birçok tedbir uygulandığını, TTK'da işçilerin gruplar halinde ocağa alınıp, işçi sayısının düşürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta, maden işçilerinin koronavirüsten korunmaları için önlemler alınıyor. TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasında yapılan görüşmelerin ardından işçiler için alınan önlemler açıklandı. 7 bin 600 işçinin çalıştığı TTK'da, mevcut personelin yüzde 50'sinin 15 gün çalıştırılacağı açıklandı. Diğer yarısının da ayın diğer 15 gününde çalışacağı belirtilen açıklamada, tüm bürolarda ise asgari seviyede personelin çalışacağı belirtildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, maden işçilerinin korunması için bir dizi önlemler alındığını söyledi. TTK ve GMİS'in bu konuda çalışmalar yaptığını anlatan Vali Bektaş, "Bir dizi önlemler aldılar. Ocağa girerken, ocakta bulundukları sürede alınacak tedbirler hep görüşüldü. Girişte yapılan kontroller var. Herhangi bulgu ortaya çıkınca hemen bir ayrıştırma uygulanacak. O işçimiz hemen sağlık kontrolüne gönderilecek. Özel sektör için de Cumhurbaşkanlığımızın bir genelgesi var. Oradaki işçilerimiz içinde çalışıyoruz. Genelge ile özel firmalara birtakım imkanlar getirildi. Bizler şimdilik genel hayatı durduracak kadar bir panik halinde değiliz. Çok şükür değiliz. Olmadan da bu süreci atlatırız inşallah. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Madenlerde, aşağıda ve yukarıda istenen alınması gereken tedbirlerin alındığını biliyoruz" dedi. 'İŞÇİLERİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ'GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise koronavirüse karşı maden işçilerini sürekli bilgilendirdikleri ve gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi. TTK'da yeraltına inen işçi sayısını yarı yarıya düşürdüklerini kaydeden Yeşil, şöyle konuştu:

"İş yerlerimizde sağlıkçılarla birlikte yaptığımız istişareler sonrasında iş yerleri dezenfekte edilmeye başlandı. İşçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. En son TTK ile yaptığımız toplantı sonucunda iş yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için işçilerimizi yarı yarıya düşürdük. Bizler yakın temas halinde çalışan meslek grubuyuz. Yeraltındaki arkadaşlarımızın da sayısını o yüzden azalttık. Yeraltı işçi arkadaşlarımız 15 gün bir grup, 15 gün bir grup şekline çalışıyorlar. Arkadaşlarımız ocağa 20'şerli gruplarla inip çıkıyorlar. Normalde 52 kişilik gruplar halinde iniyorlardı. İkinci bir karar ya da bakanlığımızdan yeni bir talimat gelmediği sürece biler çalışmaya devam ediyoruz. İşi yerini sıkıntıya sokmayacak şekilde bir iş düzeni sağladık."

Kaynak: DHA