Maden işçilerine koronavirüs önlemleri TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs salgınıyla ilgili maden işçileri için alınacak tedbirleri açıkladı.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs salgınıyla ilgili maden işçileri için alınacak tedbirleri açıkladı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüs salgınıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantıda, kurumda çalışan maden işçileri için alınacak önlem ve tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından açıklamada bulunan Yeşil, "Tüm bürolar, harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda bir kişi tarafından faydalanacak şekilde, 5 gün bir grup devamında 5 gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılacaktır. Maden makineleri fabrika işletme müdürlüğü cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, müessese atölye birimleri ise cumartesi nöbetçi bulundurmak sureti ile çalışmalar yürütülecektir. Yeraltı işyerlerimizde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek amacıyla, panoları tüm yangın risklerini de göz önüne alarak, ayak açıklıklarını ayakta tutma amacı öncelenerek, senelik izin, istirahat ve benzeri sebeplerle gelmeyenler hariç, mevcut personelin yüzde 50'si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer yüzde 50'lik personel çalıştırılacaktır. Güvenlik hizmetlerinde ise İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilen nöbet yerlerinde görevin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde çalışmalar yürütülecektir. Her değişim öncesi yerüstü çalışılan ortamlar ve toplu kullanılan alanlar dezenfekte edilecektir." dedi.

Kaynak: DHA