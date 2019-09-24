24.09.2019 16:46

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçilerine aşure dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi ve TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünce 08.00-16.00 vardiyasından çıkan ve 16.00-00.00 mesaisine başlayan maden işçilerine aşure ikram edildi.

GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, yaptığı konuşmada, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirterek "Aşure günü vatandaşlarımızın kucaklaştığı, bir arada olduğu önemli ve anlamlı bir gündür. Zor şartlarda çalışan maden işçilerimizin birlik ve beraberliğini üst seviyede tutmak, onlara moral vermek, sorunlarının çözümüne katkı sağlamak bizlerin görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA