ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
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ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, maden işçileri mobil aşı birimi tarafından maden ocağı önlerinde aşı olmaya başladı.

ZONGULDAK'ta, maden işçileri mobil aşı birimi tarafından maden ocağı önlerinde aşı olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın maden ocaklarında çalışan işçilere aşıda öncelik vermesinin ardından çalışmalara hız verildi. Randevu alarak en yakın sağlık kuruluşlarında aşı olabilen işçiler için bazı maden ocakları önüne mobil aşı birimi kuruldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü önüne kurulan mobil aşı biriminde işçiler aşılarını oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, perşembe gününden itibaren maden ocağı önünde aşılamanın başladığını söyledi.

Aşıların saklama koşullarının müsait olabileceği TTK'ya ait maden ocakları önünde aşılamaların yapılacağını ifade eden Ardıç, "Aşılama şu anda devam ediyor. Aşıların saklama koşullarının uygun olduğu müessese önlerinde aşılamalar yapılıyor. Uygun olmayan yerlerde çalışan maden işçileri ise en yakın sağlık kuruluşlarında aşılarını oluyor. Bizim müessesemizde 640 maden işçi arkadaşımız var. Aşılama devam ediyor." dedi.

ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI
ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ MOBİL AŞI BİRİ TARAFINDAN AŞILANDI - Haberler
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