Maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile eylemde

18.12.2019 17:13

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Genel Maden İşçiler Sendikası Genel Merkez yönetimi de işçileri ziyaret ederek eyleme destek verdi.



Amasra'ya bağlı Tarlaağzı köyünde bulunan Hattat Holdinge bağlı Hema Enerji AŞ.'ye ait madenin işçileri, 2 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları iddiasıyla eyleme başladı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da bölgeye gelerek eyleme destek verdi.



İşçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesini isteyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bu iş yeri açıldığında bölge insanları, ciddi anlamda istihdam sağlayacağı için umutluydu. Burası sadece bölge insanı için değil, ciddi üretim hedefleriyle ülkemiz ekonomisi için de umuttu. Ancak süreç uzadıkça uzadı ve bir türlü üretim aşamasına geçilemedi. Her şeyden önce bu sürecin sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Ama her zaman fatura bize kesilmek isteniyor. Sendikamız öncülüğünde zaman zaman eylemler yaparak işvereni uyardık. Öte yandan devlet ve siyaset nezdinde işverenin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Hal böyleyken ve burada çalışan sayısı 100 civarına inmişken, hala işçi arkadaşların alın teri üzerine hesap yapılmasını kabul etmiyoruz. İşvereni, işçi arkadaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. İşveren ile görüşmeleri sürdüreceğiz, çözüm için her yolu deneyeceğiz. Biz kayıtsız, şartsız sizin yanınızdayız ve birlikte mücadele vereceğiz. Türkiye ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Türkiye'nin üretime ihtiyacı var. Biz burada bir an önce üretim yapılmasını ve ülke ekonomisine katkı verilmesini istiyoruz. İstihdam oluşturulsun istiyoruz. Yaşanan bu sorunların sebebi işçiler değildir. Alın terimizin karşılığını, 2 aydır çalıştığımız halde ödenmeyen maaşlarımızı ve toplu sözleşmeden doğan fark alacaklarımızı istiyoruz" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA