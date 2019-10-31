Maden işçileri eylemde: "Soğan ekmek olsun, biz direnelim"

31.10.2019 17:46

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra gerekçesiz bir şekilde işten çıkarılan 3 bin 500 maden işçisi, 5 yıldır kıdem tazminatlarını almayı bekliyor. Seslerini duyurmak için 5 Ekim'de Ankara'ya doğru çıktıkları yürüyüş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde engellenince işçiler, oturma eylemine başlamıştı.