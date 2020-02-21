: Maden İhracatının Yıldızları ödül töreni

21.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:09

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'de neden olduğu salgından Türkiye'deki maden sektörünün olumsuz etkilendiğini belirterek "Özellikle de doğal taş. Çünkü, ihracatımızın yaklaşık yüzde 35-40'ını Çin'e yapıyoruz." dedi.

Kaya, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen "Maden İhracatının Yıldızları" ödül töreninde yaptığı konuşmada, sektörü motive etmek, birlik ve beraberliği sağlamak için bir araya geldiklerini dile getirerek ihracatçı madencilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın önemine değindi.

Maden sektörünün Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ihracat problemlerinden dolayı Ankara'da 3-4 gündür temas halinde olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Çin'deki yeni tip koronavirüsün şu anda Türkiye'de ekonomik anlamda vurduğu tek bir yer var o da maden sektörü. Özellikle de doğal taş. Çünkü, ihracatımızın yaklaşık yüzde 35-40'ını Çin'e yapıyoruz. Yerine koyabileceğimiz, 'kardeşim çıkın gidin başka pazar arayın' diyecek bir şansımız yok. Çin de bizden aldığı bütün blokların yüzde 95'inden fazlasını kendi iç tüketiminde kullanıyor. Eğer bizim gönderdiğimiz bloklar, orada işlenip dünyanın başka ülkelerine ihracat yapılmış olsaydı bu bize avantaj olarak dönebilirdi. Çünkü, Çin'den alamadıkları için bize gelebilirlerdi. Onun için ihracatta, Çin'in yerine koyabileceğimiz başka bir ülke yok."

"Ticaret Bakanlığı, Eximbank kredilerimizin tamamını 1 yıl öteleme imkanı sunacak"

Kaya, bu sıkıntılardan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarında temaslarda bulunduklarını anlattı.

Bakanlıkların madencilerin taleplerine her türlü katkıyı vermeye çalıştığını aktaran Kaya, "Ticaret Bakanlığı, Eximbank kredilerimizin tamamını 1 yıl öteleme imkanı sunacak. Yani, 500-600 bin avro borç almışsanız ve bunu üçe bölmüşseniz taksitiniz 2021'de bitiyorsa, bu 2022'ye ertelenecek. Bu da 2020'de derin bir nefes alma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da kamu ve özel bankaları görüşmek için randevu talebimiz var. Çünkü, çok ciddi bir darbe alıyoruz. Bunun üstesinden gelebilmemiz için bizlerin bunlara ihtiyacı var." diye konuştu

Kaya, sektör olarak el ele tutuşarak ve krizi fırsata çevirerek ihracattaki sorunun üstesinden geleceklerini anlattı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki sıkıntıya dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İnşallah, oradaki sıkıntı bir an önce biter. 16-17 yıldır biz oradaki insanlarla çalışıyoruz. Bu ülke insanlarıyla ticaretten başlayan bir dostluğumuz da var. Dolayısıyla bizim elimizden ne gelir noktasında talepte bulunduğumuzda bizden istedikleri tek bir şey vardı. O da profesyonel maske. Bununla ilgili hem sektör hem de birliğimiz olarak elimizden ne geliyorsa, bunları yapmaya çalışıyoruz. Onlar da çok mutlu oldular. Önümüzde İzmir fuarı var. Doğru bir strateji uyguladığımızda, özellikle işlenmiş ürünlerde ciddi bir ivme yakalayabileceğiz."

Tören, 2019'da Afyonkarahisar'daki başarılı maden ihracatçılarına ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve sektör temsilcileri katıldı

Kaynak: AA

Haber Videosu