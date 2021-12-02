Maden göçüğünde ölen işçinin cenazesi morgdan alındı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınları tarafından alındı.
GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınları tarafından alındı.
Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeninde dün akşam meydana gelen göçükte 38 yaşındaki Abdullah Utku hayatını kaybetti. 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan Utku'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Davut Utku, kardeşinin cenazesini morgdan aldı. Evli ve 7 çocuk babası Abdullah Utku'nun cenazesinin Gazipaşa ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Utku'nun 7 ay önce madende çalışmaya başladığı öğrenildi. - ANTALYA