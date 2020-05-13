Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi
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Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi

Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi Soma maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin aileleri facianın 6.

Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi
13.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:38

Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi

Soma maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin aileleri facianın 6. yıl dönümünde şehitlikte dualar okudu

Babasının mezarını ziyarete gelen Fatma Gül Kutbey:

"Bugün çocuklara izin verildi ama oyun oynayamadık, onun yerine mezarlığa geldik"

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anılırken, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine esnetilen madenci ailelerinin çocukları, izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi.

Soma'da 6 yıl önce bugün meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci unutulmadı. Soma Maden Şehitliğinde sabah saatlerinde düzenlenen anma töreninin ardından madenci aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti. Vatandaşlar ve madenci aileleri mezar başında dua ederken, müftülük tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

4 saatlik izinlerini babalarının mezarı başında geçirdiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve bugün 11.00-15.00 arasında kısıtlamadan muaf tutulan 0-14 yaş arası çocuklar da 4 saatlik izinlerini maden şehitliğinde geçirdi. Babalarının mezarının başına gelerek dua eden çocukların üzüntüsü yüzlerine yansıdı. Şehit amcası Mustafa Haral'ı ziyarete gelen 6 yaşındaki Dilruba Haral, "Amcamı ziyarete geldim. Çok duygulandım, Allah rahmet eylesin" dedi.

"Bugün çocuklara izin verildi ama oyun oynayamadık, onun yerine mezarlığa geldik"

Annesi Kibariye Kutbey ile maden şehidi babası İbrahim Kutbey'in mezarını ziyarete gelen 14 yaşındaki Fatma Gül Kutbey ise "Babam vefat ettiğinde 8 yaşındaydım. 6 sene geçti. Küçük yaşta yetim bırakıldım. Başkaları yüzünden yetim bırakıldım. O günkü acıyı kalbimde hissediyorum. Bizim de hayalimiz vardı. Babamla birlikte gezelim, bu hastalıkta babamla birlikte parka gidelim. Bugün çocuklara izin verildi ama oyun oynayamadık, onun yerine mezarlığa geldik. Burukluk var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Boğazım düğümleniyor" diye konuştu.

Babası İbrahim Kutbey'i çok özlediğini belirten Beytullah Kutbey, "11 yaşındayım. Babamı çok özlüyorum. 6 seneden beridir göremiyorum. Babamla eğlenmek yerine bugün mezarlığa geliyoruz. Bugün izin günümüzdü, parka gideceğimize babamızın yanına geldik onu çok özlüyoruz" derken kardeşi Serhat Kutbey, "6 sene oldu. Lunaparka gitmek yerine babamın mezarına geldik. Çok özledim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Maden faciasının yetimleri izinlerini babalarının mezarı başında geçirdi

Kaynak: İHA

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