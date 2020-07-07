Maden adası yangınının sabotaj olduğu iddiası
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Maden adası yangınının sabotaj olduğu iddiası

Maden adası yangınının sabotaj olduğu iddiası -Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Erhan Çiftçi, yangını yerinde inceledi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Maden Adası'nda 1 Temmuz gecesinde 50 hektar alanın yanmasının ardından harekete geçen çevreciler, yangının bir...

07.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:18

Maden adası yangınının sabotaj olduğu iddiası

-Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Erhan Çiftçi, yangını yerinde inceledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Maden Adası'nda 1 Temmuz gecesinde 50 hektar alanın yanmasının ardından harekete geçen çevreciler, yangının bir sabotaj olduğunu iddia etti.

Yangının ardından Maden Adasıı'na giderek incelemelerde bulunan Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Sözcüsü, yangının kıyıdan uzak ve adanın yüksek noktalarında başladığını belirlediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Maden Adası'nda yangın çıkaracak çeşitli aparatları bularak adada çıkan yangınların bilinçli çıkarıldığı iddialarını güçlendiren Erhan Çiftçi, 1 Temmuz gecesi yine adada çıkan yangının sabotaj olabileceğini savundu. Maden Adası'na giderek yangın mahallinde incelemeler yaptıktan sonra çektiği görüntüleri gazetecilerle paylaşan Çiftçi, bazı insanların Ayvalık Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan bitki örtüsünün çalı-çırpıdan ibaret olduğunu savunarak, adadaki yangını küçümsercesine bir tutum içinde olmasına tepki göstererek, "Bu yüzden ada yüzeyindeki çalı-çrpının yanmasında herhangi bir sakınca olmadığını düşünüyorlar. Ama yanan sadece çalılıklar değil; delice zeytinler, ahlatlar, çok güzel ağaçlarda var buralarda. Kaldı ki, bu bitki örtüsü sadece çalılık olsa bile, bu bitkiler erzoyonu önlemede, yaban hayvanlarıyla kuşlara yuva oluşturma ve doğal zenginliği sağlamada çok önemli bitkilerdir. Toprağı tutup, erozyonun oluşiumunu önlüyorlar. Bu yanan alanda aromatik, tıbbi ve endemik bitkiler de var. Sonuç itibariyle bitkinin niteliği ne olursa olsun, yada adalardaki bitki örtüsü ne şekilde olursa olsun burada gerçekten çok büyük bir kıyım var. Buradaki yangın kesinlikle; piknikçi yada kaza şeklinde tanımlanamayacak bir yangındır bu. Sabotaj olduğu ve bilinçli bir şekilde yakıldığı çok belli. Bakıldığında burada yaşanılan her zamanki senaryonun bir başka benzeridir" dedi.

Maden Adası'ndaki yanan alanın kaç hektar ve ne kadar ölçümde olduğunu bilemediğini kaydeden Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Erhan Çiftçi, "Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl yine Temmuz ayı içerisinde Maden Adası yandı. İki yıl öncede yine burada bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı bölgeye baktığımızda ve hakim rüzgarı hesapladığımızda yangının kesinlikle adanın kıyı bölgesinde değil, tepelerde ve insanın pek ulaşamayacağı yerde çıktığını görüyoruz. Yani bir piknikçi ateşi ya da herhangi bir kazadan bahsedebilmek mümkün değil. Biz bunun sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Bu adalarda gözü ya da çeşitli projeleri olanlar bu yangınları çıkarıyorlar diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Maden adası yangınının sabotaj olduğu iddiası

Kaynak: İHA

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