Maddi imkansızlıklardan Avrupa'ya gidemeyen çoban, Ankara'da Türkiye 3.'sü oldu

Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamayan Adıyamanlı çoban Halil Çoban, Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3.'sü oldu.

Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamayan Adıyamanlı çoban Halil Çoban, Ankara'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3.'sü oldu.

Daha önceki yıllarda Türkiye ikincilliği ve dünya beşinciliği başarıları elde eden Adıyamanlı çoban Halil Çoban'ın bu yılki hedefi Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonuna katılmaktı. Ailesinin küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan ve aynı zamanda sporculuk da yapan Halil Çoban, aylar boyunca hazırlandığı şampiyonaya maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadı.

Avrupa'ya gidemedi, Ankara'da üçüncü oldu

Halil Çoban, maddiyat sorunundan dolayı gidemediği Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası yerine aylardır yaptığı çalışmaların ve hazırlıkların boşa gitmemesi adına Ankara'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldı. Günün belirli saatlerinde küçükbaş hayvan otlatan, belirli saatlerde de spor yapan Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda eksi bir 75 klasik erkekler vücut geliştirme kategorisinde 3. oldu.

Katılamadığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Adıyaman'ı temsil edemediğinin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getiren Halil Çoban, "Avrupa Şampiyonası'na gidecektik, aksaklıklar ve maddi güçten dolayı şampiyonaya gidemedik. Bu sürecin de boşa gitmemesi için Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası vardı. Ben de oraya katıldım. Moral bayağı bozuk olduğu için yine de elimizden geldiğince toparladık ve Ankara'dan 3. olarak döndük. Tabi içimizde buruk bir sevinç var. Avrupa'ya gidip dereceyle dönmeyi çok isterdik ama kısmet değilmiş. Açık konuşacak olursak maddiyattan dolayı gidemedim. Çünkü orada Euro bazında çalışılıyor. Otellerin günlük fiyatı 120 Euro ama burada 10 ile çarptığın zaman çok fazla tutuyor. En az bir hafta kalmak zorundasın. Bunun uçak bileti, yeme-içme gibi baya bir masrafı olduğundan gidemedim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı