Maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası sürücüler arasında tartışma Maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası sürücüler arasında tartışmaBursa'da 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

Maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası sürücüler arasında tartışma

Bursa'da 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, polisin müdahalesiyle son bulurken, kazaya karışan kadın sürücü muhabiri, "Kimsin be, ne çekiyorsun beni" diye tepki gösterdi.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi üzerinden İzmir yönüne giden 16 LKM 16 plakalı otomobil, önünde seyreden araca çarpmamak için ani fren yapan 22 KF 989 otomobile çarptı. Arkadan gelen 16 AFF 886 ve 16 AHS 962 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Bu sırada sürücülerden biri olay yerinde kazayı ve tartışmayı görüntüleyen muhabire "Kimsin be, ne çekiyorsun beni" diye tepki gösterdi.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan Ankara-İzmir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım, yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA