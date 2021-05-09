Maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtıldı

Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından kentte bulunan maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtımı gerçekleştirildi.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından kentte bulunan maddi durumu zayıf ailelere ekmek ve kavurma dağıtımı gerçekleştirildi.

Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı çalışanları ve gönüllüleriyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri Adıyaman merkez Mara Mahallesinde maddi durumu zayıf olan ailelerin kapılarını tek tek çaldı. Burada ailelere ekmekler ve kavurmalar dağıtıldı. Bin 200 adet ekmek ile kavurmanın dağıtıldığı Mara mahallesinde çocuklara şeker ve çeşitli hediyelerde verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı