Maddi durumu kötü öğrencilere polisten kıyafet desteği

09.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:52

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu kötü olan ilk ve ortaokul öğrencilerine mont, kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Yüreğir Köklüce İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden ekipler, bir sivil toplum örgütünce temin edilen mont, ayakkabı ve kıyafetleri daha önceden belirledikleri maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte kıyafetler öğrencilere giydirildi.

Kaynak: AA