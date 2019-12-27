Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri
Türkiye'nin yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkıyor. 2022'de seri üretime geçecek olan araç 200 ve 400 beygir gücünde 2 farklı versiyonla üretilecek ve 500 kilometre menzile sahip olacak. Üretimde SUV modeline öncelik verilecek.
27.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:57
Türkiye'nin gündemi, bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli elektirikli otomobil.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende, 'yerli ve milli' otomobille ilgili önemli ayrıntılar şöyle açıklandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com