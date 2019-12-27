Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri

27.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:57

Türkiye'nin gündemi, bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli elektirikli otomobil.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende, 'yerli ve milli' otomobille ilgili önemli ayrıntılar şöyle açıklandı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle