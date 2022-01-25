KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Madde bağımlısı şahıs sokak ortasında ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde madde bağımlısı bir kişi, darp edilmiş halde sokak ortasında ölü bulundu. Olayla ilgili cesedin yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 09.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 sokak ile 9659/1 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişinin vücudunda darp izleri olduğu cesedin yanında bulunan M.C.ile babası Ö.C.gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yapılan ilk incelemede madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin darp neticesinde öldürüldüğü değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.