Madde bağımlısı gençler spora özendiriliyor
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Madde bağımlısı gençler spora özendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Madde bağımlısı gençler spora özendiriliyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı olan gençlerin spora yönlendirilmesi için yapılan maç renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı olan gençlerin spora yönlendirilmesi için yapılan maç renkli görüntülere sahne oldu.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı olma spor bağımlısı ol adıyla futbol müsabakası düzenlendi. Müsabakayı İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ ile polisler memurları da izledi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Ceylanspor, Pınarspor'a 2 gol üstün gelerek 4 - 2 kazandı. Maç sonunda polislere karanfil dağıtıldı.

Maçı organize eden derneğin Başkanı İbrahim Kaça, gayelerinin madde bağımlısı gençleri sokaklardan toplayıp topluma kazandırmak ve spora teşvik etmek olduğunu söyledi. Bu nedenle spor müsabakaları düzenlediklerini belirten Kaça, Polis Haftası nedeni ile müsabakaya Katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline karanfil verdi. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ'a ilçede yaptıkları başarılı çalışmalarında dolayı plaket takdim eden Kaça, ayrıca pandemi döneminde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutulmayarak teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Madde bağımlısı gençler spora özendiriliyor
Madde bağımlısı gençler spora özendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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