Madde bağımlısı genç, eve kilitlediği engelli annesine ve polise yalvardı
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Madde bağımlısı genç, eve kilitlediği engelli annesine ve polise yalvardı

Antalya'da evin kapılarını kilitleyip engelli annesine zarar verdiği ileri sürülen madde bağımlısı genç, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Madde bağımlısı genç, eve kilitlediği engelli annesine ve polise yalvardı
04.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:47

Antalya'da evin kapılarını kilitleyip engelli annesine zarar verdiği ileri sürülen madde bağımlısı genç, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi. Ağlayarak polise yalvaran genç, "Açacağım abi kapıyı gidecek yerim yok zaten. Anneciğim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 953 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Bir buçuk ay önce cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı 24 yaşındaki Mustafa S., annesinin yaşadığı eve geldi. İddiaya göre annesine ve eve zarar veren Mustafa S. sürekli gürültü yapınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mustafa S,, bedensel engelli annesi Zeliha S.'nin dışarı çıkmaması için tüm kapıları da kilitledi. İhbarla eve gelen polis dairenin kapısını çaldı ancak cevap alamadı. Bu kez balkon kapısına yönelen polisler, anne Zeliha S.'yi salonda otururken korku içinde buldu. Demir kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis, anne ile uzaktan iletişim kurdu. Yerinden kalkamayan Zeliha S.'ye polis koltuk değneklerini uzattı. Polis, anneye "oğlun nerede" diye sordu. Korku içinde olan anne, polise durumunu el hareketleriyle anlattı. Polis kapıları açması için Mustafa S.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

"Anne sözünden çıkmayacağım"

Polisin, "sana yardımcı olacağız" dediği Mustafa S. ağlayarak, "Açacağım kapıyı. Rezil olduk abi. Apartmanda bile insanların yüzüne bakamıyorum. Anneciğim gerek yoktu bunlara, benim hakkımda şikayet mi var? Abi beni eli kelepçeli alıp gideceksiniz, haberlere çıkacağım. Abi lütfen yapmayın. Benden şikayetçi olan yok. Ama hep öyle yapıyorsunuz. Açacağım abi kapıyı gidecek yerim yok zaten. Anneciğim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin. Beni alacaklar geri götürecekler. 50 gün sonra geri gideceğim zaten. Bana 50 gün dayanamıyor musun" dedi.

Polisin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla ikna olup kapıyı açan Mustafa S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Mustafa S.'nin bir süre önce halıları tutuşturup evi yakmaya çalıştığı ve annenin yine şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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