Madde bağımlısı cami bahçesinde sızdı, imam ve polis uyandıramadı

29.08.2019 13:14

ANTALYA'da, bir caminin bahçesinde kolonya içen madde bağımlısı Şükrü Ç. (40), sızıp kaldı. Önce cami imamı, sonra polisin uyandırmaya çalıştığı Şükrü Ç., kalkmayınca ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki Yükseliş Camii'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Şükrü Ç., sabah saatlerinde cami bahçesindeki bankta bir süre oturdu. Yanında getirdiği kolonyayı içen Şükrü Ç., olduğu yerde sızıp kaldı. Durumu fark eden cami imamı, Şükrü Ç.'yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü Ç.'yi uyandırmak için uzun süre çaba gösterdi. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine Şükrü Ç., ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA