'Madde Bağımlılığıyla Mücadele' Projesi Tanıtıldı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından madde kullanımının önüne geçmek için başlatılan proje kapsamında Dumlupınar Mahallesi'ndeki vatandaşlara madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi.

Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi koordinesinde, Yeşilay, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle madde kullanımının önüne geçmek için 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı Dumlupınar Mahallesindeki sosyal tesiste yapıldı. Tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje ortağı kurumların temsilcileri katıldı. Şahin burada mahalle sakinlerine seslenerek eğitimle madde kullanımının önüne geçilebileceğini söyledi. İyi toplumun iyi bireylerle var olabileceğini ifade eden Şahin, Çocuklarımız bizim, geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz, geleceğimiz, göz bebeğimiz. Biz onları geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, bu dünyanın geleceği de o kadar iyi olacak. Şimdi şikayet ediyoruz, kandan, gözyaşından, savaştan, yapılan eziyetlerden, dünyada ki adaletsizlikten bunu çözmenin yolu çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmek. Bizim medeniyetimize uygun insan olarak yetiştirmek. Ama bu akşamdan, sabaha olmuyor. Büyük bir emek, büyük bir gayret istiyor. Biz sizin çabanıza şahidiz. Annelerimizin, babalarımızın evladı için yüreğinin nasıl çarptığına şahidiz dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Doktor Cenk Yancar, mahalle sakinlerine madde kullanımı ile mücadele eğitim verdi. Yancar, Türkiye'nin maddeye bağlı direkt ölümlerde Avrupa'da 1'inci sırada yer aldığını, Gaziantep'in ise, madde kullanımında Türkiye 7'ncisi olduğunu ifade etti.