Madde bağımlılığıyla mücadele "aileden" başlıyor

02.11.2019 11:25

Aksaray Psikososyal Destek Derneği'nde gönüllülük esasıyla çalışan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları madde bağımlılarının ailelerine psikoeğitim, danışmanlık ve toplumsal farkındalık eğitimleri veriyor.

Her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele için kurulan dernek, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında 2017'de Bağımlılıkla Mücadele Aile Destek Merkezi'ni oluşturdu.

Seminer ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapıldığı merkezde belirlenen telefon hattı üzerinden uzmanlar, 7 gün 24 saat madde bağımlısı kişilerin ailelerine hizmet sunuyor.

Merkezde bu zamana kadar 150'ye yakın aileye madde bağımlılığını önlemek için yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Psikoloğu ve Dernek Başkanı Hasan İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zamana kadar derneğin yüzlerce aileyle iletişime geçerek yol gösterdiğini söyledi.

2016 yılında psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile meslek elemanlarıyla birlikte derneği kurduklarını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Ailelerle birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda onlara destek sağlıyoruz. Özellikle bağımlı olan çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Merkezimize yaklaşık 150'ye yakın aile geldi. Bu ailelere psikoeğitim verdik. Bu kapsamda ailelerin bağımlılık sürecinde çocuklara nasıl davranılması gerektiğini, neler yapması gerektiğini öğrettik. Aileleri bilinçlendirdik ve çok güzel geri dönüşler aldık."

"Ailelere madde bağımlılığının ne olduğunu anlatıyoruz"

İnce, ailelerin kendilerine 7 gün 24 saat ulaşabildiği bir telefon olduğunu, uzmanlar tarafından çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler verildiğini anlattı.

Telefondan sonra aileleri uygun bir zaman belirleyip kendilerini merkeze çağırdıklarını vurgulayan İnce, "Burada ailelere madde bağımlılığının ne olduğunu anlatıyoruz. Çocuklarına nasıl davranılması gerektiğini anlatıyoruz. Aileler çocuklarıyla iletişimi daha iyi noktada kurduklarında madde sürecinin bırakması konusunda etkin ve aktif bir şekilde rol almalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

İnce, aileye bu eğitimleri verdikten sonra ailenin de uygun görmesi durumunda madde bağımlısı çocuğu da merkeze çağırdıklarını ifade etti.

"Önleyici hizmetlerde de bulunacağız"

Çocukta ikna olursa kurtulması anlamında danışmanlık hizmeti verdiklerini vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Bu noktada bağımlılık sürecini aile, çevre etkisini ve tedavi aşamalarını madde bağımlısıyla hep beraber değerlendiriyoruz. Gerekli tedavi için yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bu yıl yeni bir proje hazırladık ve projemiz kabul edildi. Önleyici hizmetlerde de bulunacağız. Aksaray'daki anaokulu ve kreşleri dolaşarak oradaki öğrencilerin velilerine ulaşıp onlara eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerde madde bağımlılığı eğitimleri yanında internet ve teknoloji bağımlılığı da olacak. Bu projemizin amacı, ileriki dönemlerde bağımlılık sürecinde herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaşadıklarında bu durumu önceden fark edecekler. Bu süreçte nasıl davranılması gerektiğini onlara anlatacağız."

İnce, projenin geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu ailelerin madde kullanan yavrularına nasıl davranacaklarını, onları bıraktırmak için nasıl bir iletişim kuracaklarını öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA