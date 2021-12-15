Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği, GMİS'i ziyaret etti - Haberler
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Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği, GMİS'i ziyaret etti

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği, GMİS'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Eğitim Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Eğitim Derneği, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Zonguldak İl Başkanı Tijen Güzel ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Av. Erdi Kostik, Ömer Saraç, Psikolog Miray Saraç, Aydın Tevlek ve Orhan Kuru, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya ile GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız da bulundu. Genel Başkan Yeşil'e çiçek takdim eden Derneğin İl Başkanı Tijen Güzel, madde bağımlılığının toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, madde bağımlılığı ile mücadele için geliştirdikleri eğitim projeleri hakkında bilgi verdi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de ziyaretten memnuniyet duyduklarını, derneğin toplumsal sorun haline gelen madde bağımlılığı ile mücadele yolunda önemli bir görev üstlendiğini belirterek çalışmalarında başarı diledi. - ZONGULDAK

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği, GMİS'i ziyaret etti

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