Madde bağımlılarının meskenine balyoz
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Madde bağımlılarının meskenine balyoz

28.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:35
Madde bağımlılarının meskenine balyoz

Osmangazi Belediyesi, Namıkkemal Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Namıkkemal Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden binanın yıkılmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Namıkkemal Mahallesi 11. Arslan Sokak'ta bulunan metruk binayı, durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıktı. Halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırttı. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde binanın önünden geçmeye korkar hale geldiklerini ifade ederek, yıkımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

Madde bağımlılarının meskenine balyoz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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