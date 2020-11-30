Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı
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Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı

30.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:51
Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Koğukçınar Mahallesi Esemen Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

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Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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