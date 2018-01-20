Madde Bağımlıları Evi Yaktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş olarak duran eve giren madde bağımlıları yangın çıkarttı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde boş olarak duran bir eve giren madde bağımlıları evi ateşe verdi. Edinilen bilgilere göre olay dün gece geç saatlerde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi 131. Sokakta bulunan boş eve giren madde bağımlıları Orhan Şahin'e ait boş evde yangın çıkarttı. Kızıltepe İtfaiyesinin müdahale ettiği yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN