Madde bağımlığını uyuşturucu ile savaşanlar anlattı
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Madde bağımlığını uyuşturucu ile savaşanlar anlattı

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Madde bağımlığını uyuşturucu ile savaşanlar anlattı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Kastamonu'nun Daday ilçesinde madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Kastamonu'nun Daday ilçesinde madde bağımlılığı ile ilgili seminer verildi.

Daday İlçe Emniyet Amirliği organizesinde Daday Müftülük Toplantı Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak verilen seminerde, katılımcılara "Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımın Sağlanması" çalışmaları anlatıldı. Bu kapsamda madde bağımlılığına yönelik farkındalığı artırmanın, gençleri ve aileleri bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmanın, toplumsal bilinci artırmanın amaçlandığı seminerde, Kastamonu Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sunum geçekleştirildi. Sunumda, Madde bağımlılığı nedir? Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Sokak satıcıları nasıl tanınır? Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Seminer sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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