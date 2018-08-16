Almanya'da, ABD Başkanı Trump'ın Merkel'e Yumruk Attığı Poz Sergilendi

Merkezi Londra'da bulunan, Almanya başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın alışılagelmişin dışında bir pozunu sergiledi. Donald Trump, Başbakan Merkel'e yumruk atıyor.

''PARA, PARA, PARA'' ŞARKISINDA DANS EDİYOR

Bilinen diğer balmumu heykellerinden farklı olarak Berlin'deki müzede, milyarder ABD Başkanı Donald Trump'ın heykeli Abba'nın "para, para, para" şarkısında dans ediyor.

İki lider arasındaki ilişkiler soğuk bir başlangıç yapmıştı, fakat geçen ay gerçekleşen NATO zirvesinde Trump "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Müzenin sözcüsü Nina Zerbe'nin yaptığı açıklamaya göre, 9 kişi Trump'ın saçının ve silikon maskesinin yapılması için 2 ay uğraştı. Zerbe, "İnsanlar onu komik buluyor ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. İtici bulmuyorlar. 1 yıl önce kadar balmumu heykelini koyduğumuzda ziyaretçilerin zarar verici tutumlarının olmadığını gördük ve bunu yapmaya karar verdik." dedi.

G7 ZİRVESİNDE 6'YA 1 KALMIŞTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Merkel diğer müttefik liderlerle birlikte ABD Başkanı'na 'kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıktan' söz eden G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu. Sonunda kabul edip 'Tamam, imzalayacağım' dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceket cebine atarak iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel'e "Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme" dedi.

MERKEL SAVAŞ UYARISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini tekrarlamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.