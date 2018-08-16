Almanya'da, ABD Başkanı Trump'ın Merkel'e Yumruk Attığı Poz Sergilendi
Merkezi İngiltere'de bulunan, Almanya'daki dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi'nde ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merkel'in alışılagelmişin dışında bir balmumu heykeli yapıldı. Yapılan balmumu heykelinde Trump, Merkel'e yumruk atıyor.
Merkezi Londra'da bulunan, Almanya başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın alışılagelmişin dışında bir pozunu sergiledi. Donald Trump, Başbakan Merkel'e yumruk atıyor.
''PARA, PARA, PARA'' ŞARKISINDA DANS EDİYOR
Bilinen diğer balmumu heykellerinden farklı olarak Berlin'deki müzede, milyarder ABD Başkanı Donald Trump'ın heykeli Abba'nın "para, para, para" şarkısında dans ediyor.
İki lider arasındaki ilişkiler soğuk bir başlangıç yapmıştı, fakat geçen ay gerçekleşen NATO zirvesinde Trump "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylemişti.
Müzenin sözcüsü Nina Zerbe'nin yaptığı açıklamaya göre, 9 kişi Trump'ın saçının ve silikon maskesinin yapılması için 2 ay uğraştı. Zerbe, "İnsanlar onu komik buluyor ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. İtici bulmuyorlar. 1 yıl önce kadar balmumu heykelini koyduğumuzda ziyaretçilerin zarar verici tutumlarının olmadığını gördük ve bunu yapmaya karar verdik." dedi.
G7 ZİRVESİNDE 6'YA 1 KALMIŞTI
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Merkel diğer müttefik liderlerle birlikte ABD Başkanı'na 'kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıktan' söz eden G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu. Sonunda kabul edip 'Tamam, imzalayacağım' dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceket cebine atarak iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel'e "Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme" dedi.
MERKEL SAVAŞ UYARISINDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi tehdidini tekrarlamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.
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Merkelin rezil oldugu falan yok bu tür haberler normal karsilanir hosgörüyle bakilir hemen hapise atilmaz heykeli yapan. Arti burda siyasetciler hakkinda yapilan karikatörler v.s. türkiyede yapilsa hepsi icerdeydi simdiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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President Trump For LifeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Vatan hainleri sadece burda yok ki her ülkede var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adam bildiğin soytarı. hak hukuk düzen nizam bilmezCevap Yaz 5 Yayından KaldırPERMANENT: çüünkü o bir müteahhit2 Yayından Kaldır