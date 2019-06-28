"Madalyamı şehit ailelerine armağan ediyorum"

Belarus'ta süren 2019 Avrupa Oyunları'nda 74 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aldığı madalyayı şehit ailelerine hediye ettiğini söyledi.

Başkent Minsk'te düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde gümüş madalya kazanan Soner Demirtaş, yaptığı açıklamada, "İlk oyunlarda Azerbaycan'da da gümüş madalya kazanmıştım, burada da aynısını aldım. Ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için mutluyum. Hedefimiz tabii ki her zaman şampiyonluk. Mevlam ne nasip ettiyse ona şükretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık geçirdiğini aktaran Soner, şunları kaydetti:

"Burada eksiklerimizi gördük. Hedefim dünya şampiyonasında ilk 5'e girip olimpiyat kotası almak. Biz buralarda rahat bir şekilde ülkemizi temsil edelim diye, ülkemizde birçok babayiğit şehit düşüyor. Bu madalyayı şehit ailelerine daha sonra da kendi aileme armağan etmek istiyorum."

Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya elde eden Süleyman Atlı ise "Hedefim her zaman altın madalya. İnşallah dünya şampiyonasında altın madalya alıp olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bizden desteğini esirgemeyenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA