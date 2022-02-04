Madalyalı kick boksçu kız kardeşler milli formayı hedefliyor

Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda madalya kazanma başarısı gösteren 3 kız kardeş, milli takıma seçilerek uluslararası yarışmalarda da başarıyı hedefliyorlar.

Ordu'da 19-27 Ocak'ta düzenlenen ve 4 bin 300 sporcunun katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na mücadele eden Zişan (18) ve Efşan (14) kendi kategorilerinde birinci, Zekiye Yılmaz (15) ise üçüncülük elde etti.

Turnuvada 65 kiloda birinci olan Zişan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, madalya için çok çalıştığını söyledi.

Çalışmasının karşılığını aldığını ifade eden Yılmaz, "Kürsüye çıktığımda emeklerimi, çabalarımı, gözyaşlarımı gördüm. Kürsüden indikten sonra da bir sonraki müsabakanın hazırlığının başladığının bilincindeydim. İnşallah dünya şampiyonasına katılıp, kardeşlerimle birlikte kupayla dönmeyi istiyorum. Kardeşlerim ile birlikte şampiyon olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadım." diye konuştu.

-"Kardeşlerimle hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Turnuvada 37 kiloda şampiyon olan Efşan Yılmaz da kürsüye birinci olarak çıkmanın gurur verici olduğunu anlattı.

Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden Efşan, "Kardeşlerimle hedefimiz dünya şampiyonu olmak ve bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak. İnşallah o duyguyu yaşarım." dedi.

70 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde eden Zekiye Yılmaz da hedeflerinin şampiyonluklarını sürdürmek ve milli takıma seçilmek olduğunu vurguladı.

Sporcuların antrenörü Yusuf Güngördü da 20 sporcuyla katılıkları turnuvada, sporculardan 15'inin derece elde ettiğine dikkati çekti.

Turnuvanın sporcuları adına başarılı geçtiğini dile getiren Güngördü, şunları kaydetti:

"Turnuvaya katılan sporcularımızdan 4 tanesi şampiyon, 5 tanesi ikinci, 6 tanesi de üçüncü oldu. Yüzde 75 başarı elde ettik. Üç kız kardeşin kürsüye çıkması, milli sporculuğa bir adım daha yaklaşmaları bizim içinde gurur vericidir. Tüm sporcularımız elinden gelen emeği gösteriyor."