Madalyalarını aldılar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madalyalarını aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Madalyalarını aldılar

Balıkesir'in Havran Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Havranda Öğrenciler Futbolla Buluşuyor" turnuvası bugün final maçlarıyla sonuçlandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Havranda Öğrenciler Futbolla Buluşuyor" turnuvası bugün final maçlarıyla sonuçlandı.

Turnuvada İlkokullarda Seyitonbaşı İlkokulu birinci, Ali Çetinkaya İlkokulu ikinci, Hallaçlar İlkokulu üçüncü oldu. Ortaokullarda ise Sekizeylül Ortaokulu birinci, Şehit Eyüp Karataş ikinci, Çamdibi Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı. Turnuva sonunda öğrencilere madalya ve kupalarını İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe protokolü takdim etti. - BALIKESİR

Madalyalarını aldılar

Madalyalarını aldılar

Madalyalarını aldılar

Madalyalarını aldılar

Madalyalarını aldılar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title