Madalyalar Esat Başkan için!
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Madalyalar Esat Başkan için!

Madalyalar Esat Başkan için!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de 3 altın, 6 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci olan Karate Milli Takımı, madalyaları iki hafta önce hayatını kaybeden federasyon başkanı Esat Delihasan'a hediye etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de 3 altın, 6 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci olan Karate Milli Takımı, madalyaları iki hafta önce hayatını kaybeden federasyon başkanı Esat Delihasan'a hediye etti.

Karate Milli Takımı, pandemi sonrası yapılan ilk Premier Lig turnuvasını genel sıralamada şampiyon olarak tamamladı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan organizasyonu 3 altın ve 6 bronz madalya ile ay-yıldızlı ekip, 19-22 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasına da hazır olduğunu gösterdi. Karate Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda alınan sonuçların sevindirici olduğunu söyledi. Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında 87 ülkeden 740 sporcunun mücadele ettiğini vurgulayan Aydemir, "13 ay sonra yapılan ilk kota müsabakası olması nedeniyle katılım yoğundu. Ayrıca Lizbon'daki turnuva Avrupa dışındaki ülke sporcuları için puan alabilecekleri son müsabakaydı. Bu nedenle maçlar stresli ve çekişmeli geçti. Madalyalar kadar kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın Tokyo 2020 bileti almasına ve +68 kiloda da Meltem Hocaoğlu Akyol'un olimpiyatlar için büyük avantaj yakalaması bizi sevindirdi" dedi.

"TÜM MADALYALARI MERHUM BAŞKANIMIZ ESAT DELİHASAN'A ADADIK"

Karate camiası olarak iki hafta önce hayatını kaybeden Başkan Esat Delihasan'ın vefatı nedeniyle büyük travma yaşadıklarını belirten Aydemir, "Sporcularımıza bu süreçte psikolojik destek sağladık ama yine de herkeste hala acı olayın izi vardı. Madalyalar aldık, şampiyon olduk ama sevincimiz buruk oldu. Lizbon'da kazandığımız tüm madalyaları merhum başkanımız Esat Delihasan'a adadık. Takımımızın iki bankosu Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan'ın kürsüye çıkamadığı bir organizasyonda genel sıralamada birinci olmamız sevindirici. Bu da Milli Takımın potansiyelini ve sporcularımızın kalitesini gösteriyor" diye konuştu.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Levent Aydemir, 19-22 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini dile getirdi. Avrupa şampiyonasında Meltem Hocaoğlu Akyol'un da kilosunda Tokyo 2020'ye gitmeyi garantilemesini beklediklerini aktaran Aydemir, "Daha sonra da Haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası'na konsantre olacağız. Meltem'le birlikte beş sporcumuz Tokyo'ya gidiyor. Biz Paris'te üç kategoride daha olimpiyat vizesi alarak Merhum Esat Delihasan'ın 'Sekiz kategoride sekiz Türk sporcu' hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Madalyalar Esat Başkan için!
Madalyalar Esat Başkan için!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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