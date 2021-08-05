Madalya umudumuz Taha Akgül, final şansını kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umudu olan milli güreşci Taha Akgül, çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umudu olan milli güreşci Taha Akgül, çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.

Serbest stil 125 kg ilk tur mücadelesinde Kanada'dan Amarveer Dhesi'yi 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Akgül, bu turda Amerika Birleşik Devletleri'nden Gable Dan Steveson'a 8-0 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti. Milli sporcu, rakibinin finale yükselmesi durumunda repesaj müsabakasına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata