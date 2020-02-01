Madalya sevincini protokolle paylaştılar

01.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:10

Mudanya'ya halter ve judo branşlarında yeni yılın ilk madalyalarını kazandıran Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, ilçe protokolünü ziyaret etti.



Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Torun, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Ekrem Uğurlu ve kulüp yöneticileriyle birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamlarında ziyaret etti. Bursa'da tertiplenen Judo Teşvik Şampiyonası'nda ilçeye 10 madalya kazandıran minik judocular ile antrenörleri Kaan Karagülle ve Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olan Güner Mutlu'nun çalıştırıcılığındaki halter sporcusu Elvin Hardashov, sportif başarılarını idarecilerle paylaştı.



Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Torun, bilhassa ulaşım konusunda Mudanya Belediyesi'nin desteğinin büyük olduğunu söyledi. Yerelde ve ulusaldaki yarışmalarda toplam 14 branşta faaliyet gösteren kulübün geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Mudanya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Torun, başarılarda emeği geçen başta antrenörler olmak üzere tüm sporcuları tebrik etti.



Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, spora ve sporcuya verilen desteklerin süreceğini belirterek, başarılarda emeği geçen başta antrenörler olmak üzere kulüp yöneticileri ve branşlardaki sporcuları tebrik etti. Madalyalı sporcular ayrıca Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı da ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA