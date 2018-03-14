Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle 91 kiloda altın madalyaya uzanan Hasan Mert Kızıl, sevincini Belediye Başkanı Ümit Uysal'la paylaştı.

Başkan Uysal'ın "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" diyerek her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saati için her hafta olduğu gibi bu hafta da 08.15'te belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da mesaisine başladı.

Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla yüz yüze görüşen Başkan Uysal'ın bu hafta konukları arasında hafta sonu Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli sporcu Hasan Mert Kızıl vardı.

Şampiyonada MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle mücadele eden ve 91 kilo fullcontactbranşındaTürkiye şampiyonu olan Kızıl, madalya sevincini Başkan Uysal'la paylaştı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Başkan Uysal, genç sporcu için Muratpaşa Belediyesi tesislerinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızıl, Başkan Uysal'a minyatür kick boks eldiveni hediye etti. - ANTALYA