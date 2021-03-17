Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
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Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar

17.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:54

Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar Halterciler ihtiyacı olanlar için yardım malzemelerini kaldırdılar İhtiyaç sahibi aileler için eşya ve okul harçlıklarını bağışladılar Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde lisanslı halter sporcuları, yardıma ihtiyacı olan aileler...

Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar

Halterciler ihtiyacı olanlar için yardım malzemelerini kaldırdılar

İhtiyaç sahibi aileler için eşya ve okul harçlıklarını bağışladılar

DÜZCE- Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde lisanslı halter sporcuları, yardıma ihtiyacı olan aileler için kullanmadıkları eşyalarını yardım derneğine bağışladılar. Sporcular, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde okul harçlıklarını toplayarak yardıma ihtiyacı olan ailelerin ramazan kolilerini yaptılar.

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün lisanslı halter sporcuları, madalya için değil yardım için ağırlık kaldırdı. Sporcular başlattıkları kampanya ile ilk olarak evlerinde kullanmadıkları eşyalarını İhtiyaç Sahiplerine Yardım Derneğine bağışladı. Genç halterciler ayrıca okul harçlıklarını da toplayarak yaklaşan Ramazan ayında ailelerin mutfak eşyalarını karşıladılar. Genç sporcuların örnek davranışlarını takdir ettiklerini ifade ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce İhtiyaç Sahiplerine Yardım Derneği Başkanı Fatma Demir, "Derneğimiz 2018 yılında kuruldu. Fakat öncesinde de bizler gönüllü olarak yardıma ihtiyacı olanları tespit ederek gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte kendi belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyorduk. Eki,p arkadaşlarımızla iletişimimizin iyi olmasından dolayı resmiyete dökmeye ve dernekleşmeye karar verdik ve 2018 yılında dernek olduk. Derneğimiz Düzce İhtiyaç sahiplerine yardım derneği. Sadece Düzce de ki yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz" dedi.

Okul harçlıkları ile ihtiyaç sahiplerine yardım ettiler

Yaptıkları yardım hakkında konulan bedensel engelli halterci Muhammet Kaan Aktürk ise, "3 yıldır halter sporu yapıyorum. Yardım kampanyası düzenlemek istedik. Evlerimizde kullanmadığımız eşyalarımız vardı. Onları değerlendirmek istedik. Derneği araştırdık. Bu derneğe yardım yapmaya karar kıldık. Kullanmadığımız eşyalarımızı topladık. Onun dışında okul harçlıklarından biriktirdiğimiz paralarımızla gıda yardımı yapmak istedik. Malum önümüz Ramazan. Tabii ki yardım yaptıkça mutlu oluyoruz. Bence huzur" diye konuştu.

"Elimizden geldiğince ahlaklı sporcu olmaya çalışıyoruz"

Yardım yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren halter sporcusu Onurcan Ahmet Aydın da, "Yardıma ihtiyacı olan insanlar için erzak yardımı yaptık. Bizlerde elimizden geldiğince ahlaklı sporcu olmaya çalışıyoruz. Böyle bir organizasyona imza attığımız için mutluyuz çünkü bu yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyoruz. Onlara yardım yapabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine gönderildi

Sporcuların getirdiği yardımlar ise vakit kaybetmeden yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmak üzere dernek gönüllüleri tarafından katlanarak istiflendi.

Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar
Madalya için değil yardım için ağır kaldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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