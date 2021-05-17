Madalya avcıları engel tanımadı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sevilay Öztürk, Maderia Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsüde Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sevilay Öztürk, Maderia Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsüde Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak 16 -22 Mayıs tarihleri arasında Maderia Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girdi.

Toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı şampiyonaya katılan Öztürk, 50 metre serbest stil yüzmede üçüncü oldu. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetiştirdiği Sevilay Öztürk'ün yanı sıra bir diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı ise Avrupa dördüncüsü oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dereceye giren her iki sporcuyu da tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı