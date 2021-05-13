Madagaskarlı Müslümanlar, Filistin için dua etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Madagaskarlı Müslümanlar, Filistin için dua etti

Madagaskarlı Müslümanlar, Filistin için dua etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Madagaskarlı Müslümanlar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek verdi.

Madagaskarlı Müslümanlar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek verdi.

Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlayan Müslümanlar, sosyal mesafeyi gözeterek camilerde bayram namazını kıldı.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da Müslümanlar, namazın ardından Filistin için dua etti.

Bayram namazı ve duanın ardından bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker İlham Aliyev Aykut Erdoğdu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Madagaskarlı Müslümanlar, Filistin için dua etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:51:26. #1.14#

title