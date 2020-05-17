Madagaskar ve Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı
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Madagaskar ve Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

KIRIKKALE'de, Madagaskar ve Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Madagaskar ve Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı
17.05.2020 06:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:30

KIRIKKALE'de, Madagaskar ve Tanzanya'dan getirilen 53 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlüğüne Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. 

Madagaskar ve Tanzanya'dan Türkiye'ye gelen 53 kişinin yer aldığı uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra 4 otobüsle polis eskortluğunda Kırıkkale'ye getirildi. KYK'ya bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 53 kişi, tekrardan yapılan sağlık kontrolünün ardından tek kişilik odalara yerleştirildi. 

Vatandaşların yurda sevki sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcuların tamamının yurda yerleştirilmesinin ardından otobüsler, AFAD çalışanlarınca dezenfekte edildi. 14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlayacak. 

Görüntü dökümü:

Yolculardan görüntü

Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıGenel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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