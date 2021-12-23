Madagaskar Polis Bakanı, helikopter kazası sonrası saatlerce yüzerek hayatta kaldı - Haberler
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Madagaskar Polis Bakanı, helikopter kazası sonrası saatlerce yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar Polis Bakanı, helikopter kazası sonrası saatlerce yüzerek hayatta kaldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da Polis Bakanı Serge Gelle, yolculuk ettiği helikopterin düşmesi sonrası Hint Okyanusu'nda saatlerce yüzerek hayatta kaldı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da Polis Bakanı Serge Gelle, yolculuk ettiği helikopterin düşmesi sonrası Hint Okyanusu'nda saatlerce yüzerek hayatta kaldı.

Helikopter kazası sonrası Polis Bakanı Gelle ile denizde mahsur kalan "Jimmy Laitsara" isimli bakanlık yetkilisi de yüzerek kıyıya ulaştı.

Gelle, ?kaza sonrası balıkçılar tarafından suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Kazanın ardından Twitter'dan açıklama yapan Gelle, "Allah'a şükür ölme vaktim gelmemişti. İyiyim ama biraz soğuktu." ifadesine yer verdi.

Bakan Gelle'nin kaza sonrası helikopterdeki koltuklardan birine tutunarak suyun üstünde kaldığı öğrenildi.

Gelle, 20 Aralık'ta meydana gelen kazada beraberinde yolculuk yapan 4 kişinin hayatta olup olmadığına dair bilgiye sahip bulunmadığını belirtti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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