Madagaskar, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu sınırlarını ekimde açabilir
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Madagaskar, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu sınırlarını ekimde açabilir

Madagaskar, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu sınırlarını ekimde açabilir
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Madagaskar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart 2020'den bu yan kapalı tuttuğu sınırlarını açmaya hazırlanıyor.

Madagaskar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart 2020'den bu yan kapalı tuttuğu sınırlarını açmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'da, vaka sayılarındaki düşüş devam ederse ekim ayında sınırların açılabileceğini açıkladı.

Hint okyanusunda yer alan ada ülkesi Madagaskar'da Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlar 19 Mart 2020'de kapatılmıştı.

Turizm gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 7'sini temsil ettiği ülkede turizm sektöründe 1 milyon kişi çalışıyor.

Resmi rakamlara göre, salgından bu yana cirosunun yaklaşık yüzde 40'ını kaybeden özel sektör, uzun süredir sınırların açılması için hükümete baskı yapıyordu.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da, salgının başından bu yana 43 bin kişi Kovid-19'a yakalandı, virüs nedeniyle 955 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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