Madagaskar, Fransa'yı hakimiyet iddia ettiği Dağınık Adalar'a ilişkin projesi nedeniyle kınadı
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Madagaskar, Fransa'yı hakimiyet iddia ettiği Dağınık Adalar'a ilişkin projesi nedeniyle kınadı

Madagaskar yönetimi, Fransa'nın hakimiyet iddia ettiği Dağınık Adalar'da doğal rezerv merkezi kurma projesinden duyduğu rahatsızlığı iletmek için Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Christophe Bouchard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Madagaskar, Fransa'yı hakimiyet iddia ettiği Dağınık Adalar'a ilişkin projesi nedeniyle kınadı
19.05.2020 01:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:36

Madagaskar yönetimi, Fransa'nın hakimiyet iddia ettiği Dağınık Adalar'da doğal rezerv merkezi kurma projesinden duyduğu rahatsızlığı iletmek için Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Christophe Bouchard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Madagaskar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin Fransa'nın Madagaskar kara sularındaki Dağınık Adalar'a yönelik tek taraflı olarak doğal rezerv merkezi kurma projesi yürüttüğü belirtildi.

Büyükelçi Bouchard'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kararın kınandığının kendisine iletildiği kaydedilen açıklamada, doğal rezerv oluşturma projesinin uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu ve Madagaskar yönetiminin bunu kabul etmediği aktarıldı.

Doğal kaynaklar ve konumu itibarıyla Hint Okyanusu'ndaki Madagaskar sularında yer alan Dağınık Adalar'ı Fransa, 1970'te kendi toprakları olduğu gerekçesiyle hakimiyetine aldı.

Madagaskar yönetimi ise 1960'taki bağımsızlığından bu yana adaların kendi toprağı olduğunu ve Fransa'nın uluslararası hukuka aykırı davrandığını ileri sürüyor.

Hint Okyanusu'nda dört küçük mercan adası ve bir büyük adadan oluşan Dağınık Adalar, sakinleri olmadığından yılın çoğu zamanı ıssız kalıyor.

Diğer yandan 1973'ten beri Fransa ile adalar üzerinde hakimiyet sorunu yaşayan Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, geçen hafta, France 24 kanalına verdiği mülakatta, Dağınık Adalar'ın kendi toprakları olduğunu belirtmiş ve iadesini talep etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçen yıl bu adalara ziyareti sırasında, doğal reserv konusunu gündeme getirerek Madagaskar yönetiminin tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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