Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina'ya suikast planı
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Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina'ya suikast planı

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina'ya suikast planı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Madagaskar'da Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya yönelik suikast planı yapıldığı ortaya çıkarılırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Madagaskar'da Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya yönelik suikast planı yapıldığı ortaya çıkarılırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Madagaskar yetkilileri, Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya yönelik bir suikast girişiminin ortaya çıkarıldığını ve uzun süren soruşturmanın arından aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. Madagaskar Başsavcısı Berthine Razafiarivony yaptığı açıklamada, "Elimizdeki delillere göre bu şahıslar, aralarında Devlet Başkanı'nın da bulunduğu çok sayıda kişinin ortadan kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi için bir plan hazırladı" ifadelerini kullandı. Soruşturmaların devam ettiğini belirten Başsavcı Razafiarivony, daha fazla ayrıntının açıklanamayacağını kaydetti.

Andry Rajoelina, zorlu bir seçimin ve rakibinin Anayasa Mahkemesine itirazının ardından 2019 yılında ada ülkesinin devlet başkanı olarak yemin etmişti. - ANTANANARIVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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