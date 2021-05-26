Madagaskar'da silahlı çeteler düzenledikleri baskınlarda 20 kişiyi öldürdü, 300 evi ateşe verdi
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Madagaskar'da silahlı çeteler düzenledikleri baskınlarda 20 kişiyi öldürdü, 300 evi ateşe verdi

Madagaskar'da silahlı çeteler düzenledikleri baskınlarda 20 kişiyi öldürdü, 300 evi ateşe verdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da silahlı çeteler köylere baskın yaparak 20 kişiyi öldürdü, 300 evi ateşe verdi.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da silahlı çeteler köylere baskın yaparak 20 kişiyi öldürdü, 300 evi ateşe verdi.

La Verite gazetesinin haberine göre, yerel halk arasında "dahalo" olarak bilinen çeteler, ülkenin güneydoğusundaki Midongy Atsimo bölgesindeki köylere baskın düzenleyerek 300 evi yaktı, 500 büyükbaş hayvanı da çaldı.

Baskınlar sırasında 20 köylü hayatını kaybederken, 3 kişi rehin alındı.

Saldırıları yapan grubun yaklaşık 150 kişi olduğu, ateşli silahları ve kesici aletleri kullandıkları aktarıldı.

Yıllardır yaptığı baskınlarla halkta yılgınlığa yol açan çetelerle mücadeleye güç kazandırması için 21 Mayıs'ta bölgede yeni bir askeri kışla kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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